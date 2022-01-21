Детские сады в Узбекистане продолжат работу в прежнем режиме, несмотря на "омикрон"

21 янв. 9:37

В Узбекистане детские сады продолжат работать в обычном режиме, сообщает Министерство дошкольного образования республике.

В пятницу в Узбекистане в очередной раз обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом, причина тому - распространение нового штамма "омикрон".

Школьники и студенты в Узбекистане переходят с 24 января на онлайн-обучение на месяц, об этом стало известно накануне.

В ведомстве пояснили, что детские сады будут работать в прежнем режиме, однако вводятся некоторые ограничения. В учреждениях усилят санитарно-эпидемиологические нормы, под запретом проведение массовых мероприятий, а также вход на территорию родителям и посторонним лицам. При необходимости, родители смогут попасть в детсад по отрицательному ПЦР-тесту.

Если в группе детсада выявят коронавирус, ее поместят на карантин до исчезновения всех симптомов.