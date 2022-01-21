Серия аварий обесточила Краснодар

21 янв. 9:25

Почти восемь тысяч человек остались без электричества в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара из-за аварий на сетях электропередачи, информирует Единая дежурно-диспетческая служба города.

Уточняется, что аварийное отключение электроэнергии произошло по адресам: Кирова, Пролетарская, Космонавтов, Фадеева, Куренная, Сычевая, Бершанской, Ярославского, Карасунский ВО. "Количество населения - 1 900 человек (из них 630 детей)", - уточнили в диспетчерской.

Также отмечается, что около 6,1 тыс человек остались без электричества в Прикубанском округе из-за повреждений на линии электропередачи. Планируется, что подача электроэнергии возобновится через 4-5 часов.