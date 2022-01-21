Блинкен: мы готовы сотрудничать с Москвой

21 янв. 9:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона к сотрудничеству с Москвой. По его словам, есть множество сфер для совместной работы двух государств.

"Мы неоднократно подчеркивали, что хотим сотрудничать с Россией. Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что НАТО несколько раз протягивала России руку для построения прозрачных и положительных отношений, однако получала отказ.