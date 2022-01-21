10 школ Симферополя эвакуируют из-за сообщений о минировании

21 янв. 9:21

Десять школ Симферополя в пятницу получили сообщения о минировании на электронную почту, проводится эвакуация, информирует пресс-служба мэрии города.

"10 школ [эвакуируют]. Всем пришли электронные письма на почту. Действуют по инструкции", - приводит слова собеседника ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что, в частности, школьников эвакуируют из школ №24 и №29.

Сообщается, что работают оперативные службы и правоохранительные органы. "Также на место выехал исполняющий обязанности главы администрации Симферополя Максим Балахонов", - отметили в пресс-служба мэрии.