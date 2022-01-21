Блинкен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Лавровым

21 янв. 9:00

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что "в лучшем случае" не ожидает больших прорывов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая пройдет в Женеве в пятницу.

Далее он обратил внимание на то, что за последнее время с Россией было проведено много интенсивных переговоров, их участники имели возможность обсудить итоги консультаций, на сегодняшней встрече можно будет увидеть, какие выводы сделали для себя стороны.

"Надеюсь, что (на встрече) мы узнаем, заинтересована ли Россия действительно в урегулировании разногласий через диалог и дипломатию или нет", - приводит слова Блинкена РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Блинкен прибыл в Женеву, где в пятницу пройдут его переговоры с Лавровым.