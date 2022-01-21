Диетолог посоветовала снижать давление шпинатом

21 янв. 8:45

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала о многогранной пользе шпината при его регулярном употреблении.

По ее словам, шпинат – это кладезь полезных веществ. "Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний", - сказала она, пояснив, что эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры.

Далее Лавски отметила, что шпинат содержит много клетчатки, а значит положительно влияет на перистальтику кишечника. Кроме того, входящие в состав шпината каротиноиды – мощные антиоксиданты.

"Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни", - приводит слова собеседницы РИА Новости.