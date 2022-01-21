В Германии призвали к скорейшему запуску "Северного потока-2"

21 янв. 8:37

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к скорейшей сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Я надеюсь на быструю законную процедуру, чтобы трубопровод мог быть введен в эксплуатацию", - сказала она на встрече Восточного комитета германской экономики.

"Я твердо убеждена, что нам нужен этот трубопровод через Балтийское море", - выращила уверенность она, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Zeit

По ее словам, газ необходим Германии как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии, если страна сможет "правильно отказаться от атомной и угольной энергетики".