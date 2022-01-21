Ереванский ФК "Ноа" будет сотрудничать с испанской "Сельтой"

21 янв. 8:17

Ереванский ФК "Ноа" наладил сотрудничество с клубом испанской Ла-лиги "Сельта", информирует пресс-служба армянской команды.

Уточняется, что на днях в Ереване побывали представители испанского клуба Маркос Алонсо, координатор по международным связям академии "Сельта" и его коллега Диего Сальгадо.

"Они поделились своим опытом с нашими специалистами и помогут в процессе разработки концепции дальнейшего развития академии "Ноа", - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что в ходе визита специалисты ознакомились со структурой академии, провели тренировки, а также семинары с тренерским штабом.

В "Ноа" также выразили надежду, что партнерство с "Сельтой" поможет создать академию, которая бы соответствовала европейским стандартам.