Глава Минфина Грузии посетит Азербайджан

21 янв. 7:58

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провел переговоры с послом Азербайджана Фаигом Гулиевым в Тбилиси.

Как сообщает Минфин Грузии, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в таможенной сфере. В этой связи Хуцишвили подчеркнул важность партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной сфере между Грузией и Азербайджаном как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Он напомнил, что летом прошлого года между Грузией, Азербайджаном и Турцией был создан совместный трехсторонний таможенный комитет, который явился уникальной возможностью согласования вопросов высокого уровня в сфере таможенного взаимодействия между странами, что стало важным рычагом для создания предпосылок для создания конкурентоспособного транзитного коридора и содействия торговле в регионе.

В ходе переговоров стороны также коснулись проводимых в условиях пандемии процедур, обеспечивающих беспрепятственное перемещение как пассажиров, так и грузов, передает Sputnik Грузия.

Со своей стороны посол Азербайджана в Грузии отметил, что азербайджанская сторона продолжит усилия по укреплению плодотворного сотрудничества между таможенными администрациями Азербайджана и Грузии и поблагодарил за поддержку деятельности совместных предприятий. Также он пригласил Хуцишвили посетить Азербайджан с рабочим визитом.