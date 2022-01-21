Диетолог рассказала, как слезть с "сахарной иглы"

21 янв. 7:45

Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке", сообщила врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина

По ее словам, при резком отказе от сахара привыкшие к нему люди могут ощущать нехватку энергии и сильный дискомфорт, напоминающий ломку.

"Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии", - сказала она в интервью радио Sputnik.

Возникающий при отказе от сахара недостаток углеводов нужно компенсировать: сначала следует обеспечить организм необходимыми ему веществами, и только потом что-то у него "отнимать".

Так, для начала можно заменить сладости в своем меню продуктами, которые содержат сложные углеводы. "Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно", - сказала она.