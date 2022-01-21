В Северной Осетии начал функционировать центр защиты прав граждан 

21 янв. 7:06

Член Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев организовал в республике Центр защиты прав граждан, руководителем которого будет Земфира Цкаева. Также она будет исполнять обязанности помощника сенатора.

"В связи с большим количеством обращений от жителей республики, в которых часто нужна не только материальная, но и юридическая и просто консультативная помощь, мы открываем "Центр защиты прав граждан", сообщил Фадзаев, отметив, что Центр – это официальная организация, в которую любой человек сможет обратиться за защитой своих прав.

Также по Фадзаев обратил внимание на то, что имя Земфиры Цкаевой прочно ассоциируется с борьбой за правду и восстановление справедливости.