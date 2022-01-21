Ростуризм впервые отнял право классифицировать отели у недобросовестной организации

21 янв. 4:30

Общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым" оказалась первой компанией по классификации отелей, лишенной этого права Ростуризмом, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что действие аттестата аккредитации было приостановлено во время аудита документов 30 декабря прошлого года.

"Причиной стали несвоевременное представление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил о классификации гостиниц. В частности, организация классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения не в соответствии с правилами", - цитирует сообщение Ростуризма "Интерфакс-Юг".

В прошлом году Ростуризм неоднократно получал жалобы на несоответствие заявленной категории отелей, в первую очередь на Кубани и в Крыму. Множество таких обращений было связано с гостиницами, классифицированными именно "Курортным Крымом". Выездная инспекция обнаружила нарушения в трех отелях.

"Такие ситуации недопустимы, и мы будем жестко их пресекать. Сейчас готовим еще ряд выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории", - предупредила глава ведомства Зарина Догузова.

