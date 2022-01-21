Жена стала причиной ухода игрока "Ахмата" из клуба

21 янв. 5:25

Албанский футболист Одисе Роши покинул грозненский "Ахмат" из-за нежелания его супруги жить в столице республики. Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Андрей Талалаев.

По словам специалиста, защитник недавно женился, однако его жену не устроила жизнь в Грозном. Она покинула республику через полтора месяца. Роши попросил руководство "Ахмата" продать его, так как не может оставаться один в Чечне.

"Дело не только в том, что это не столица - культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани, общительный, как и все итальянцы, отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые", - приводит слова Талалаева Sport24.

Как отметил тренер, руководство клуба пытается сломать стереотипы и показать, что в Грозном комфортно, а о футболистах там заботятся.

"В Чечне сложно держать собаку в квартире - есть противоречия из-за веры, традиций. А клуб находит варианты", - добавил Талалаев.

По словам Талалаева, при привлечении новичков в «Ахмат» есть задача не только создать комфортные условия, но и сломать стереотипы людей о жизни в Чечне.

