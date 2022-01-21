Блинкен рассказал, о чем хочет поговорить с Лавровым

21 янв. 3:25

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить на пятничной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что будет призывать своего российского коллегу к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы.

"Завтра я встречусь с министром иностранных дел Лавровым и буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США, нашими союзниками и партнерами в Европе над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность", - рассказал Блинкен в преддверии переговоров с главой МИД РФ.

Он также сообщил, что предупредит Лаврова о том, что возможная агрессия против Украины перечеркнет такие возможности.

Напомним, 18 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Позднее стало известно, что Лавров и Блинкен 21 января проведут переговоры в Женеве.