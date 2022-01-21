Серая радужная форель едва не захватила Ставрополье

21 янв. 6:55

Ставропольские правоохранители предотвратили ввоз почти 18 тыс тонн мороженной радужной форели без маркировки.

Установлено, что товар направлялся из Турции, а контроль проводился по заявлению грузополучателя – калининградской фирмы ООО "МаксиФиш". В итоге партия была отправлена обратно в соответствии с решением специалистов управления Россельхознадзора.

"На ветеринарном сертификате и сопроводительных документах проставлен штамп "Выпуск запрещен" и "Возврат груза", - передает "Ставропольская правда".