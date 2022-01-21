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Серая радужная форель едва не захватила Ставрополье

Серая радужная форель едва не захватила Ставрополье

Ставропольские правоохранители предотвратили ввоз почти 18 тыс тонн мороженной радужной форели без маркировки.

Установлено, что товар направлялся из Турции, а контроль проводился по заявлению грузополучателя – калининградской фирмы ООО "МаксиФиш". В итоге партия была отправлена обратно в соответствии с решением специалистов управления Россельхознадзора.

"На ветеринарном сертификате и сопроводительных документах проставлен штамп "Выпуск запрещен" и "Возврат груза", - передает "Ставропольская правда".

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