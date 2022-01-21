Чечня вакцинировалась от ковида на 94,4%

21 янв. 6:45

Более 715 тыс жителей Чечни сделали прививку от коронавирусной инфекции нового типа, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев, уточнив, что план по иммунизации выполнен на 94,4%.

По его словам, на сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины против коронавируса привито более 715 тыс человек, что составляет 94,4% от общего числа подлежащих вакцинации жителей республики.

"Это результат масштабных мероприятий, направленных на активизацию санитарно-просветительской деятельности по предупреждению распространения коронавируса и пропаганды значимости вакцинации среди населения", - сказал он.

Далее Хучиев отметил, что несмотря на рост числа инфицированных, ситуация в республике остается стабильной.