Северная Осетия закупит новую партию лекарств от ковида

21 янв. 6:25

Власти Республики Северная Осетия - Алания направят дополнительно 30 млн рублей на закупку лекарств для лечения коронавируса, сообщил глава республики Сергей Меняйло, отметив, что в четырех медучреждениях региона установят новые кислородные станции,

Также он отметил, что в ходе работы были заключены контракты для установки на территории четырех учреждений кислородных станций производимостью каждая 2,5 т медицинского кислорода в сутки. "До этого были закуплены и поставлены кислородные концентраторы, более 400 кислородных концентраторов", - рассказал Меняйло.

Далее он обратил внимание на то, что система здравоохранения республики готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон".