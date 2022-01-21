Израиль отменяет карантины в школах, вводит два теста в неделю для учащихся

21 янв. 6:05

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о том, что в стране с 27 января отменяются карантины в системе образования. Школьники будут делать два домашних теста на антиген в неделю.

"Вот как это будет работать: все дети в Израиле в возрасте до 18 лет будут проходить домашние тесты один раз в воскресенье утром перед тем, как пойти в школу, и один раз в среду утром", - сказал он, отметив, что дети, прошедшие тестирование и получившие отрицательный результат, будут ходить в школу в обычном режиме, если результат будет положительный, они останутся дома до выздоровления.

Как уточнила впоследствии пресс-служба Минздрава Израиля, "новая схема будет применяться к учащимся всех возрастов в детских садах, включая ясли, а также школах".