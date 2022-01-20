В мире установлен антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19

20 янв. 23:55

За последние 24 часа сутки коронавирус COVID-19 был диагностирован более чем у 3,7 млн жителей планеты. Об этом говорится в опубликованных сегодня данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

По состоянию на 18:42 (мск) 20 января, за сутки во всем мире были зарегистрированы 3 777 104 случаев заражения, умерли – 8741 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 338 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.