В Белом доме пока ничего не могут сказать о новом телефонном разговоре Байдена и Путина

20 янв. 23:52

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга для журналистов, что на данный момент она не может сказать, когда состоится следующий телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Таким образом она ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность проведения в ближайшие дни телефонных переговоров между Байденом и Путиным, чтобы попытаться снизить напряженность вокруг Украины.

"Мне нечего предсказать на этот счет", - отметила Псаки.

По ее словам, она ожидает, когда вернется госсекретарь США Энтони Блинкен (из Женевы - прим. ред.). "Они обсудят с командой по национальной безопасности, какие дальнейшие шаги будут правильными", - цитирует пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

Напомним, 18 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Позднее стало известно, что Лавров и Блинкен 21 января проведут переговоры в Женеве.