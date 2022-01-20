В Банке России рассказали, "отомрут" ли наличные деньги

20 янв. 23:42

В ближайшие годы спрос на наличные деньги среди населения России сохранится. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев на встрече клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

"Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит", - отметил зампред Банка России.

При этом он обратил внимание на то, что спрос сохраняется спрос не только на банкноты, но и на монеты. "Все-таки монеты востребованы, и значительное количество населения нашей страны говорит о том, что эта монета нужна", - сказал он.

Алексеев также подчеркнул, что ЦБ РФ решил не переходить с бумажных банкнот на пластиковые из-за возможных негативных последствий для экологии при использовании пластика.

Кроме того, он допустил, что Банк России активизирует выпуск банкнот низких номиналов. "Может быть, мы даже активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем. Потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они активно обращаются", - цитирует его ТАСС.