Президент Израиля собирается в Турцию?

Администрация израильского президента Ицхака Герцога обсуждает с администрацией турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана возможный визит в Анкару. Отвечая на вопрос об изменениях в дипломатических отношениях с Израилем, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его администрация ”общается с президентом Ицхаком Герцогом” и очень скоро он, возможно, посетит Турцию”.

Al-Monitor отмечает, что, подчеркнув стремление израильской стороны к нормализации двусторонних отношений, Эрдоган добавил, что ”премьер-министр Нафтали Беннет тоже руководствуется позитивным подходом”.

Герцог отказался комментировать появившуюся информацию, но анонимный дипломатический источник из Израиля подтвердил, что администрация Герцога контактирует с администрацией Эрдогана по поводу возможности визита. Дата встречи не была упомянута ни одной из сторон.

Если визит на самом деле состоится, Герцог станет первым израильским президентом, который посетит Турцию после Шимона Переса, побывавшего там в 2007 году. Перес отправился в Турцию по приглашению тогдашнего президента Абдуллаха Гюля. Там он выступил в парламенте, принял участие в трехсторонней встрече с палестинским президентом Махмудом Аббасом и побеседовал с Эрдоганом, который в то время занимал пост премьер-министра.

Последний визит высокопоставленного израильского чиновника в Турцию состоялся в 2017 году. Тогдашний министр энергетики Юваль Штайниц приезжал у для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе, который проходил в Стамбуле. В прошлом году, еще при правительстве Нетаньяху, он вновь был приглашен в Турцию, на этот раз на Дипломатический форум в Анталье. Его визит мог бы стать первым за прошедшие три года с тех пор, как Анкара отозвала своего посла из Израиля. Однако Турция отменила приглашение для Штайница из-за конфликта на Храмовой горе и в Секторе Газа.

Двусторонние отношения оставались напряженными с 2010 года после инцидента с лайнером Mavi Marmara, в результате которого 9 граждан Турции были убиты израильскими военными. В 2016 году обе страны назначили новых послов в рамках соглашения по примирению (по инициативе тогдашнего президента США Барака Обамы и после того, как Израиль принес извинения за Mavi Marmara). Но в 2018 году Анкара отозвала своего посла в связи с решением Трампа перенести американское представительство в Иерусалим. Израиль ответил отзывом из Анкары своего посланника - Эйтана Ноэ. С тех пор израильским посольством руководит поверенный в делах (в настоящее время очень опытная Ирит Лилиан).

Эрдоган начал посылать сигналы о своей заинтересованности в восстановлении связей с Израилем в 2020 году. В декабре Институт Моше Даяна опубликовал статью о делимитации новых морских границ в Средиземном море, автором которой был Джихат Яйджи, близкий соратник турецкого лидера.

Сигналы о сближении стали сильнее после прихода к власти в прошлом году правительства Беннета-Лапида.

К примеру, в прошлом ноябре Эрдоган лично обеспечил освобождение из-под стражи израильских туристов Натали и Морди Окнин, задержанных за то, что они фотографировали президентский дворец. И Герцог, и Беннет позвонили Эрдогану, чтобы лично поблагодарить его за предпринятые усилия в освобождении пары.

Еще один пример - встреча с местными раввинами и турецко-еврейскими лидерами, которую Эрдоган провел в декабре в президентском дворце. На встрече он подчеркнул, что отношения с Израилем ”жизненно важны для безопасности и стабильности в регионе”. Он добавил, что ”наше сотрудничество в области экономики, торговли и туризма продолжает развиваться”.

13 января Эрдоган позвонил Герцогу, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью его матери, Авроры Герцог. В заявлении, опубликованном администрации Герцога уточняется, ”что президент Турции послал письмо с соболезнованиями израильскому лидеру, выразив лично сочувствие президенту и его семье”.

Ряд высокопоставленных израильских чиновники в последние два года говорит о том, что если Анкара стремиться к сближению, она, в первую очередь, должна очистить территорию страны от боевиков ХАМАС и закрыть стамбульский офис организации. 23 декабря, после того как Израиль арестовал на Западном берегу реки Иордан 50 членов ХАМАС, отправленных из Стамбула, министр иностранных дел Яир Лапид вновь озвучил прежнее требование. ”Офисы ХАМАС в Стамбуле должны быть закрыты. Мы обязаны предотвращать чудовищные теракты против израильских граждан по всему миру и при любых условиях”, - заявил Лапид.

Еще одна причина, по которой Израиль придерживается осторожного подхода к Турции, - союз, который образовался в последние годы между Израилем, Грецией и Кипром, особенно в таких сферах как безопасность и энергетика. Ключевой объединяющий элемент - Восточно-Средиземноморский трубопровод, по которому природный газ планировалось доставлять из Израиля в Европу. Израиль недавно заявил, что сближение с Турцией не будет происходить за счет ухудшения сильных связей с Кипром и Грецией. Администрация Байдена, вопреки усилиям Трампа, отказалась от поддержки Восточно-Средиземноморского газопровода.

Во вторник Эрдоган сообщил журналистам о возможном сотрудничестве с Израилем в энергетической сфере. ”В прошлом у нас был позитивный опыт транзита израильского газа в Европу через территорию Турции. Мы, будучи политиками, должны обеспечивать мир, а не стремиться к войне”, - заявил турецкий лидер.