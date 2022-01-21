Азербайджан укрепляет свое положение на мировой арене

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очередное интервью местным СМИ. Каждый раз такие беседы позволяют сделать важные выводы по вопросам внешней и внутренней политики, особенно в свете послевоенных реалий и изменившейся региональной ситуации, пишет Eurasia Review.

В этом интервью был затронут широкий круг вопросов, включая восстановление Карабаха после войны, отношения с Арменией, внешнеполитические приоритеты Азербайджана и взаимодействие с партнерами, а также вопросы, касающиеся внутренней политики: экономика, энергетика, продовольственная безопасность и т.д. Наиболее интересной представляется оценка новых реалий в регионе, созданных Азербайджаном с завершением 44-дневной Карабахской войны.

Ильхам Алиев подчеркнул, что реакция международного сообщества на послевоенные реалии была удовлетворительной, что стало результатом напряженной работы Азербайджана в этом направлении. Вспомнив первые заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поводу войны и ее последствий, президент отметил их оторванность от реальности.

Однако с течением времени и благодаря принципиальной позиции Азербайджана стало очевидным изменение подхода Минской группы к новым реалиям в регионе: в их последних заявлениях появились ссылки на Заявление от 10 ноября 2020 года и другие послевоенные документы. "То есть, реальность уже доминирует. И потом, знаете, Азербайджан - не та страна, интересы которой можно игнорировать", - заметил в Алиев. Однако он добавил, что это никоим образом не означает, что Азербайджан переоценивает свои достижения; скорее, это означает, что успех, достигнутый упорным трудом и в рамках его конституционных прав, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, принадлежит Азербайджану по праву. В результате новые реалии уже принимаются международными партнерами Азербайджана, в том числе такими международными организациями, как ООН, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европейский союз и СНГ.

Алиев также отметил, что находясь в контакте со многими руководителями международных структур и главами государств, сейчас он видит намного большую поддержку. Многие также признают, что всегда поддерживали борьбу Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности. Уверенная победа Азербайджана сделала открытое признание такой поддержки более легким, а также необходимым.

Президент Азербайджана также поразмышлял о будущей роли Минской группы ОБСЕ, которая была посредником в конфликте на протяжении почти трех десятилетий, однако не добилась никаких результатов. Он отметил, что Минская группа должна полностью принять новую, послевоенную реальность и тот факт, что армяно-азербайджанский конфликт стал пережитком прошлого. Азербайджан разрешил конфликт, в то время как Минская группа явно не смогла этого сделать. Хотя были сообщения, свидетельствующие об отсутствии единого мнения внутри самой Минской группы по поводу бывшего конфликта и нынешней ситуации, эта ситуация никоим образом больше не касается Азербайджана. Президент дал понять, что в связи с этим Минская группа должна сформировать для себя новую повестку, которая не будет включать "армяно-азербайджанский конфликт".

Говоря об укрепляющемся региональном и международном статусе Азербайджана, Алиев подчеркнул региональные инициативы в области энергетики, транспорта и гуманитарной сфере, а также роль страны в продвижении ценностей мультикультурализма, толерантности, сотрудничества, устойчивого развития и роста. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан получил больше возможностей для продвижения своих глобальных инициатив и дальнейшего использования своего статуса.

Под председательством Азербайджана (2019–2023 гг.) ценность и важность Движения неприсоединения для мировой политики возросла благодаря усилиям страны по борьбе с "вакцинным национализмом" и несправедливым распределением вакцин, а также готовности помочь нуждающимся: в период пандемии Баку предоставил различную помощь более чем 80 странам. Движение неприсоединения под председательством Азербайджана действительно превратилось в поборника справедливости и доступности вакцин, когда речь идет о борьбе с пандемией COVID-19.

Именно эти убеждения сделали возможным созыв 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, по инициативе президента Азербайджана, поддержанной Движением неприсоединения. После победы в 44-дневной войне Азербайджан не только создает на Южном Кавказе новые реалии, но и продолжает укрепляет свое все более прочное положение на международной арене, придерживаясь принципов сотрудничества и многостороннего подхода вместо того, чтобы уподобляться эгоистично изоляционистской и корыстной внешней политике некоторых других игроков.

Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе; и, как и ожидалось, медленно, но верно, эти реалии приобретают широкую международную поддержку. Вся эта региональная трансформация, центральная роль в которой принадлежит Азербайджану, еще больше укрепляет положение страны на международной арене.