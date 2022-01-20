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В Кабуле возобновило работу представительство ЕС

В Кабуле возобновило работу представительство ЕС

Евросоюз возобновил работу представительства в Кабуле, сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи, передает афганский телеканал 1TV.

Таким образом, ЕС официально возобновляет постоянное присутствие в Афганистане.

"После ряда встреч и договоренностей с представителями Европейского союза (ЕС) ЕС официально возобновил работу своего представительства в Кабуле и приступил к практической деятельности", - указал Бахли.

В августе 2021 года к власти в Афганистане пришли талибы (движение "Талибан", запрещено в России), после этого многие западные дипмиссии закрыли свои представительства в стране.

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