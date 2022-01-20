Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с генсеком ОПЕК

20 янв. 23:17

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию встретился с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохамедом Сануси Баркиндо.

Генсек ОПЕК выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном и подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым лидером, который в 2016 году для стабилизации мирового рынка нефти на Всемирном экономическом форуме призвал все страны ОПЕК и страны, не входящие в организацию, объединить усилия и работать вместе.

Как напомнил Баркиндо, инициатива азербайджанского лидера вызвала широкое обсуждение и именно при поддержке Ильхама Алиева в декабре 2016 года в короткие сроки был создан формат ОПЕК+.

Глава МИД Азербайджана заверил, что республика заинтересована в продолжении сотрудничества в этом формате. Также Джейхун Байрамов отметил, что под руководством Мохаммеда Баркиндо в формате ОПЕК+ были предприняты успешные шаги, способствовавшие стабилизации мировых цен на нефть, сообщает в четверг пресс-служба МИД Азербайджана.