Сильный снегопад нарушил электроснабжение жителей запада Грузии

20 янв. 22:58

В регионе Гурия на западе Грузии возникли перебои с электроснабжением из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в мэриях Озургетского, Ланчхутского и Чохатаурского районов.

Во всех трех муниципалитетах региона до сих пор не прекращается снегопад. На данный момент высота снежного покрова достигает от 40 см до метра.

С помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги. На местах постоянно работают все соответствующие службы: департамент автомобильных дорог, муниципальные службы, патруль, спасатели.

Устранением задержек подачи электроэнергии занимаются сотрудники электрораспределительной компании Energo-pro Georgia, передает "Sputnik Грузия".