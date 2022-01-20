Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против казахстанских чиновников

20 янв. 22:52

Депутаты Европейского парламента (ЕП) на сегодняшней пленарной сессии приняли резолюцию по Казахстану с призывом ввести санкции в отношении казахстанских чиновников.

За принятие документа высказались 589 евродепутатов, 35 проголосовали против и 47 воздержались.

В резолюции сказано, что ЕП призывает инициировать международное расследование в связи с недавними протестами и беспорядками в Казахстане, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр, но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В ответ власти 5 января ввели на 14 дней чрезвычайное положение по всей стране. На фоне массовых беспорядков 6 января ОДКБ по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направила в страну миротворческий контингент. Согласно последним данным, в ходе протестов в республике погибли 227 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.