Беларусь закрылась для вина из Кахети

20 янв. 23:11

Беларусь запретила ввоз вина "Кахетинское домашнее" от компании-производителя "Кварельский погреб". В грузинском вине выявили запрещенный краситель.

"Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: в состав вина входит заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – консервант Е 200", - сообщает информационный ресурс "Опасная продукция".

Компания "Кварельский погреб" зарегистрирована в 2007 году, в настоящее время на имущество компании наложен арест.