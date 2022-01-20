НАТО пригрозила России "высокой ценой" в случае обострения ситуации на Украине

20 янв. 22:44

Все страны НАТО согласны c тем, что России придется заплатить "высокую цену", если она вновь вторгнется на Украину и использует военные агрессивные средства против этой страны. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это мнение разделяют все 30 стран-членов НАТО.

Столтенберг также отметил, что в НАТО планируют разместить дополнительные силы на восточном фланге альянса в случае вторжения России на Украину. "Так что если Россия хочет видеть меньше НАТО в восточной части нашего альянса, своими агрессивными действиями они ведут дело к прямо противоположному - больше НАТО в восточной части альянса", - цитирует его ТАСС.