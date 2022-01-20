В Краснодаре без света остались 2,5 тыс человек

20 янв. 22:20

Вечером 20 января в Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии.

Света с 19.50 четверга нет на 16 улицах Карасунского округа: Октябрьской, Ленина, Кирова, Гоголя, Орджоникидзе, Кубанской, 1-й и 2-й Заречной, Фадеева, Бородинской, Бершанской, Шевченко, Демченко, Мачуги и Горького.

Таким образом, без электричество оказались 2,5 тыс жителей, из них 830 детей.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города объяснили отключение – в результате повреждения на линии 6-10 кВ отключился масляный выключатель на ПС ПЧ-3. Отключено 30 трансформаторных подстанций.

Сообщается, что подача электроэнергии возобновится к 01.00 21 января.