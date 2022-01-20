Украина вместе с ЕК будет участвовать в процессе сертификации "Северного потока - 2"

20 янв. 22:06

Украина примет участие в процесс сертификации "Северного потока - 2", об этом в четверг на брифинге в Брюсселе сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам", - заявил он.

Напомним, в настоящее время процесс сертификации газопровода, который был достроен 10 сентября 2021 года, приостановлен.