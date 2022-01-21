Новый спорткомплекс в Ингушетии могут начать строить на год раньше

21 янв. 2:40

В расширения парка в ингушской Сунже принявшие решение снести старый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) власти Ингушетии ведут переговоры с Минспорта РФ о начале строительства нового спорткомплекса с 2022 года, что на год раньше запланированного срока, сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2023 году в городе Сунже запланировано строительство нового ФОКа. С учетом решения республиканских и муниципальных властей о сносе старого комплекса руководство Минспорта региона рассчитывает начать его возведение во втором полугодии 2022 года, несмотря на то, что лимит и проект строительства объекта одобрен на 2023 год", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Сейчас спортсменов с тренерами распределяют по спортивным залам школ Сунжи, в то же время воспитанники спорткомплекса и их родители, обеспокоенные ситуацией, записали видеообращение с призывом к властям сохранить объект или построить новый на месте старого в центральной части города, а сотрудники учреждения попросили предусмотреть им выплаты компенсации в период строительства нового ФОКа, добавили в ведомстве.