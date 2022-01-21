Израиль купит у Германии три подводные лодки 

21 янв. 0:19

Министерства обороны Израиля и ФРГ и германская компания ThyssenKrupp подписали соглашение о разработке и производстве трех перспективных подводных лодок для израильских ВМС за €3 млрд, информирует пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"По итогам многолетнего процесса планирования и переговоров Минобороны Израиля, Минобороны Германии и ThyssenKrupp договорились о разработке и производстве трех подводных лодок для ВМС Израиля. Соглашение было подписано сегодня [в четверг], - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что "Израиль купит три подводные лодки новой серии "Дакар" на сумму около €3 млрд". "Первая подлодка будет поставлена в течение девяти лет", - отметили там, уточнив, что правительство Германии "будет финансировать часть контракта за счет гранта в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2017 году".