Улитководы наращивают мощности на Ставрополье 

21 янв. 1:28

В Предгорном округе Ставрополья развивается ферма по разведению средиземноморской виноградной улитки.

"Сейчас на улиточной ферме закончился цикл роста улиток, который продолжался 8 месяцев. Их собрали и уложили в специальные холодильники. Весной улиток перенесут в теплицы. Там в закрытом помещении с помощью специального оборудования для них создадут комфортные условия", - пишет "Ставропольская правда".

Специалисты отмечают, что на ферме для улиток разработан особый рацион питания, ведь именно от него зависит вкус улиточного мяса.

В планах руководства фермы – развивать и масштабировать производство.