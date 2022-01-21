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Улитководы наращивают мощности на Ставрополье 

Pixabay

В Предгорном округе Ставрополья развивается ферма по разведению средиземноморской виноградной улитки. 

"Сейчас на улиточной ферме закончился цикл роста улиток, который продолжался 8 месяцев. Их собрали и уложили в специальные холодильники. Весной улиток перенесут в теплицы. Там в закрытом помещении с помощью специального оборудования для них создадут комфортные условия", - пишет "Ставропольская правда". 

Специалисты отмечают, что на ферме для улиток разработан особый рацион питания, ведь именно от него зависит вкус улиточного мяса. 

В планах руководства фермы – развивать и масштабировать производство. 

ФОТО Pixabay
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