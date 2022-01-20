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Иран предложил России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию

Иран предложил России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что Исламская Республика предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию.

"В ходе текущей поездки [в Россию] обсуждались своповые поставки российского газа через Иран", - сказал глава министерства.

Оуджи подчеркнул, что за последние месяцы Иран начал осуществлять через свою территорию поставки газа из Туркменистана в Азербайджан. "Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Напомним, 18 января в Москве состоялась встреча вице-премьер России Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. В ходе переговоры стороны обсудили ряд реализуемых в настоящее время проектов в энергетике и других отраслях экономики. В свою очередь, иранский министр отметил, что Москва и Тегеран договорились об участии компаний из России в нефтегазовых проектах в республике.

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