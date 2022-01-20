Иран предложил России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию

20 янв. 21:47

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что Исламская Республика предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию.

"В ходе текущей поездки [в Россию] обсуждались своповые поставки российского газа через Иран", - сказал глава министерства.

Оуджи подчеркнул, что за последние месяцы Иран начал осуществлять через свою территорию поставки газа из Туркменистана в Азербайджан. "Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Напомним, 18 января в Москве состоялась встреча вице-премьер России Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. В ходе переговоры стороны обсудили ряд реализуемых в настоящее время проектов в энергетике и других отраслях экономики. В свою очередь, иранский министр отметил, что Москва и Тегеран договорились об участии компаний из России в нефтегазовых проектах в республике.