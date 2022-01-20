Блинкен рассказал, что поможет понять встреча с Лавровым

20 янв. 21:33

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его запланированная на пятницу встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вероятно, поможет понять, есть ли возможность для дальнейшего дипломатического взаимодействия в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в четверг на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

"Я думаю, что это (предстоящая встреча с Лавровым - прим. ред.) хорошая возможность, поскольку с прошлой недели, когда были очень интенсивные консультации с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности между РФ и США, в Совете Россия - НАТО и в ОБСЕ, у всех нас была возможность подумать над услышанным друг от друга. У россиян, полагаю, была возможность вернуться и проконсультироваться с президентом Путиным. У нас была возможность провести тесные консультации между собой", - поведал Блинкен.

Он подчеркнул, что после завтрашних переговоров можно будет увидеть, есть ли все еще возможность для дальнейшего продвижения вперед путем дипломатии, чего настроены добиваться США и Германия.

Напомним, 18 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Позднее стало известно, что Лавров и Блинкен 21 января проведут переговоры в Женеве.