В Италии призвали признать "Спутник V" для выдачи ковид-сертификатов и возобновления туризма

20 янв. 21:31

Оппозиционная партия "Братья Италии" просит правительство призывает признать российскую вакцину "Спутник V" для выдачи ковид-сертификатов.

В обращении партии отмечается, что положение дел в туротрасли, согласно заявлению президента национальной ассоциации представителей гостиничного бизнеса Federalberghi Бернабо Бокки, вызывают серьезную озабоченность.

"Партия "Братья Италии" обратилась к правительству с просьбой признать "Спутник V" вакциной, подходящей для выдачи ковид-сертификатов. На данный момент это нормативное ограничение препятствует прибытию туристов из России и еще 80 стран", - отмечается в документе, пишет агентство ANSA.

Ранее глава Federalberghi сообщил, что в итальянском турбизнесе порядка 500 тыс рабочих мест находятся под угрозой. Туристов в крупных городах страны стало в 2021 году на 71% меньше, чем до пандемии.

"Спутник V" не признан в Италии. Ковид-сертификат, привитые российской вакциной лица, могут получить после бустерной дозы вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

В настоящее время россияне не могут въезжать в Италию с целью туризма.

Ранее исследование римского института им. Спалланцани и Центра им. Н.Ф. Гамалеи, показало, что "Спутник V" защищает от "омикрона" на 70%, нейтрализующая активность антител сохраняется в большинстве случаев даже через полгода после вакцинации.