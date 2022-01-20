В Узбекистане все школьники и студенты переходят на онлайн-обучение с 24 января

20 янв. 21:12

В Узбекистане не фоне распространения "омикрона" решили перевести всех учащихся на онлайн-обучение.

Ранее в школах были до 24 января продлены зимние каникулы.

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла в четверг решение о переводе студентов вузов, школьников, а также учащихся колледжей, лицеев и техникумов на онлайн-обучение. Учиться онлайн молодежь будет в течение месяца.

С 24 января для школьников будет возобновлена трансляция уроков по телеканалам Национальной телерадиокомпании, а также в Телеграм-канале Online maktab.

Онлайн-обучение с 24 января вводится во всех вузах - государственных, негосударственных, частных и филиалов зарубежных вузов.

Кроме того, сообщается, что скидки на ж/д и авиабилеты, действовавшие на период зимних каникул, будут продлены до 24 февраля. Студенты смогут обменять ранее приобретенные билеты без дополнительных доплат. По вопросам можно обратиться в штаб при Минвузе, телефоны: 10-06, 71-246-97-45, 71-246-28-63.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане ухудшается с каждым днем, с середины января ежедневно сообщается о новых антирекордах по суточному приросту инфицированных.