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Байден рассказал, какие действия России будут считаться вторжением на Украину

Байден рассказал, какие действия России будут считаться вторжением на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что США посчитают вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками границы Украины.

"Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

По словам американского лидера, если такое вторжение произойдет, США дадут на него жесткий и скоординированный экономический ответ. Байден подчеркнул, что детально обсуждал этот вопрос с союзниками, а также очень четко изложил его российскому лидеру.

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