Байден рассказал, какие действия России будут считаться вторжением на Украину

20 янв. 20:51

Президент США Джо Байден заявил, что США посчитают вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками границы Украины.

"Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

По словам американского лидера, если такое вторжение произойдет, США дадут на него жесткий и скоординированный экономический ответ. Байден подчеркнул, что детально обсуждал этот вопрос с союзниками, а также очень четко изложил его российскому лидеру.