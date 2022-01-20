РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

В Москве задержан замглавы Минтранса России Токарев

В Москве задержан замглавы Минтранса России Токарев

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере 19 января был задержан заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказано в заявлении.

В пресс-релизе также отмечается, что в ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

1425 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version