В Москве задержан замглавы Минтранса России Токарев

20 янв. 20:45

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере 19 января был задержан заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказано в заявлении.

В пресс-релизе также отмечается, что в ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.