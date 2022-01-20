Житель Дагестана получил 7 лет заключения за содействие террористической деятельности

20 янв. 20:27

В четверг суд вынес приговор жителю Дагестана Рагиму Коркмасову, склонявшему своего знакомого к созданию незаконного вооруженного формирования.

"В судебном заседании Коркмасов полностью признал свою вину", - сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). С учетом вынесенного ранее приговора Хасавюртовского районного суда по делу о попытке создания НВФ мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года заключения Коркмасов будет отбывать в тюрьме.

Отметим, на счету Коркмасова срок за незаконное хранение взрывчатки.