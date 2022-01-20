В Кабардино-Балкарии откроются пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

20 янв. 20:23

В Кабардино-Балкарии решили нарастить тестирование населения на коронавирус, для этого будут открыты пункты экспресс-тестирования.

В настоящее время потенциал лабораторий республики не используется полностью, в сутки можно делать свыше 5 тыс тестов, а делается около 2,8 тыс.

"Дополнительные пункты для бесплатного экспресс-тестирования откроем в местах массового скопления людей, в том числе в учреждениях образования", - сообщил глава региона Казбек Коков в своем инстаграме по итогам совещания по эпидситуации, которое провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Также Коков добавил, что регион дополнительно выделит из бюджета 53 млн рублей, они пойдут на экспресс-тестов и приобретение лекарств от коронавируса для амбулаторных больных.