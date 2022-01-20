Европейские ученые оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 70%

20 янв. 20:11

Вакцинация "Спутником V" защищает от инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" на 70%, следует из сообщения научно-технической группы римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, который провел исследование совместно с Центром им. Н.Ф. Гамалеи.

"Результаты экспериментов, проведенных в сотрудничестве между институтом им. Спалланцани и Центром им. Н.Ф. Гамалеи, показали, что [антитела] более 70% людей, вакцинированных "Спутником V", сохраняют нейтрализующую активность против омикрон-штамма, и эта активность сохраняется в большинстве случаев даже через 3-6 месяцев после вакцинации", - рассказали ученые, пишет агентство ANSA.

Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что эффективность "Спутника V" против "омикрон" составляет около 75%, а при ревакцинации "Спутником Лайт" возрастает до 100%.