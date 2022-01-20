Эрдоган: Турция рассчитывает провести у себя встречу Путина и Зеленского

20 янв. 19:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре подтвердил намерение провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом глава турецкого государства сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину", - цитирует главу турецкого государства ТАСС.

Эрдоган также обратил внимание на то, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своей поездке на Украину. При этом он не стал уточнять, когда российский лидер может приехать в республику.