Правительство Украины подписало соглашение о сотрудничестве с европейским бюро ВОЗ

20 янв. 19:53

Правительство Украины и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) заключили соглашение о сотрудничестве сроком на два года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

В правительстве отметили, что документ предусматривает обмен информацией с целью предотвращения возникновения и распространения вспышек COVID-19, а также обеспечение основы для сотрудничества во многих других сферах здравоохранения, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 338 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. На Украине коронавирус диагностировали у 3 982 738 человек, умерли -105 380.