Главы МИД России и Ирана "сверили часы" по ключевым вопросам

20 янв. 19:41

В Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна, в ходе которой стороны подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в изначальном виде. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств.

"Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - сказано в заявлении МИД РФ.

Лавров и Абдоллахиян также поговорили о ситуации в Афганистане, Сирии, Закавказье и на Каспии.

Помимо этого, министры обсудили перспективы развития взаимодействия между странами, включая развитие политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества "с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов". Также была достигнута договоренность наращивать взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и продолжать регулярный диалог по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.