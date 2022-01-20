РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Недели азербайджанского кино стартуют на ВДНХ 22 января

Недели азербайджанского кино стартуют на ВДНХ 22 января

На ВДНХ в Москве с 22 января по 20 февраля будут проходить Недели азербайджанского кино.

"С 22 января по 20 февраля в павильоне №14 "Азербайджан" пройдут Недели азербайджанского кино. Каждые выходные гости павильона смогут увидеть лучшие картины азербайджанского кинематографа", - сообщает пресс-служба выставки.

Вход на киносеансы свободный, расписание опубликовано на сайте ВДНХ.

Жители Москвы смогут насладиться лучшими работами Рустама Ибрагимбекова, Эльдара Кулиева, Юлия Гусмана, Анара Рзаева, Расима Оджагова и других.

1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version