Путин и Мадуро обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

20 янв. 19:20

В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого лидеры обсудили борьбу с пандемией.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах", - сообщает пресс-служба Кремля по итогу беседы Путина и Мадуро.

Кроме того, "подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин", указали в Кремле.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, решено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях.