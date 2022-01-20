Саакашвили рассказал о своем долге перед Грузией

20 янв. 18:54

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в отличие от властей Грузии, Украина соблюдает цивилизованные правила.

"Заключение бывшего президента в тюрьму требует очень высоких стандартов, однако в моем случае никакие стандарты даже минимально не соблюдены. Грузия попала в руки дикарей, и наш долг, даже если это будет стоить мне жизни, спасти нашу страну из этого ада", - написал экс-глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

Саакашвили также прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, сказанные им перед возвращением в Киев заявил в интервью американскому изданию Politico. В частности, Порошенко, заявил, что его преследуют точно так же, как Янукович преследовал Тимошенко, и как Иванишвили преследует Саакашвили.

"Мой институтский однокашник, видимо, забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его приказу именно в Киеве, но суд через несколько дней меня освободил также, как сейчас Киевский суд не задержал Порошенко", - отметил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.