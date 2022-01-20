Центробанк сконцентрируется на внутренних платежах с цифровым рублем

20 янв. 18:40

Центральный банк сосредоточится на развитии внутренних платежей с цифровым рублем. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

По ее словам, трансграничные платежи, как и во многих странах, пока оставлены на следующей этап. "В первую очередь мы, например, начинаем в этом году тестирование использования цифровой валюты Центрального банка. Мы тоже начнем с внутренних платежей и платежей между гражданами", - поведала Данилова.

Она также отметила, что такой подход используют многие регуляторы. "Поэтому, наверное, трансграничные платежи, о них можно, наверное, думать, но пока это не предмет ближайшей перспективы", - цитирует представителя Банка России ТАСС.